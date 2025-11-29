Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Жёны и матери военнослужащих испекли более 200 пирогов для раненых солдат

Анастасия Мериакри

В Рязани прошла благотворительная акция «Вкус заботы», приуроченная ко Дню матери. Мероприятие состоялось на базе АО «Детское питание».

Участие в акции приняли жёны и матери военнослужащих, находящихся в зоне СВО, а также представители местных органов власти. Они приготовили пироги и передали их раненым солдатам, находящимся на лечении в городских больницах.

В кондитерском цехе было испечено более 200 пирогов с ягодной начинкой. Затем участники акции отправились в медицинские учреждения, чтобы лично вручить выпечку военнослужащим, побеседовать с ними и оказать поддержку.

Акция «Вкус заботы» ежегодно проводится в преддверии Дня матери по всей России.

Жёны и матери военнослужащих испекли более 200 пирогов для раненых солдат
Жёны и матери военнослужащих испекли более 200 пирогов для раненых солдат
Жёны и матери военнослужащих испекли более 200 пирогов для раненых солдат
Жёны и матери военнослужащих испекли более 200 пирогов для раненых солдат
Жёны и матери военнослужащих испекли более 200 пирогов для раненых солдат
Жёны и матери военнослужащих испекли более 200 пирогов для раненых солдат
Жёны и матери военнослужащих испекли более 200 пирогов для раненых солдат
Жёны и матери военнослужащих испекли более 200 пирогов для раненых солдат
Жёны и матери военнослужащих испекли более 200 пирогов для раненых солдат
Жёны и матери военнослужащих испекли более 200 пирогов для раненых солдат
Жёны и матери военнослужащих испекли более 200 пирогов для раненых солдат
Жёны и матери военнослужащих испекли более 200 пирогов для раненых солдат
Читайте также  Отопление отключили на улице Большой в Рязани из-за аварии

Другие материалы рубрики

«ГЕРОИ62» перенимают касимовский опыт

«Рязаньгоргаз» раскрыл новый способ обмана жителей Рязани

Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков

Эксперт советует держать дома наличные на месяц расходов

Сцена под открытым небом появилась у Рязанского Дворца молодежи

Останки женщины европейского происхождения найдены при раскопках в Старой Рязани

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 