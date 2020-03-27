Следствие: житель Шацка пытался подкупить полицейского

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Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Шацка Рязанской области, 1986 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу).

Следствием установлено, что ночью 17 марта 2020 года 33-летний житель города Шацка управлял принадлежащем ему на праве собственности автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Шацкий» он был остановлен и в отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ответственность за нарушение которой влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. С целью избежания административной ответственности, он пришел в здание отдела полиции, где передал инспектору ДПС (взятку) в сумме 20 000 рублей за заведомо незаконное бездействие – уничтожение протокола об административном правонарушении и не передачу материалов об административном правонарушении в суд.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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