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Серьёзное ДТП на трассе М-5 в Рязанской области: один человек погиб, один получил тяжёлые травмы

В результате ДТП в Спасском районе Рязанской области один человек погиб, ещё один получил тяжёлые травмы. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Авария случилась во вторник, 15 октября, около 19 часов на 255-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Выезжая со второстепенной дороги, водитель автомобиля «Лада Приора» не пропустил грузовик «Скания». В результате столкновения получили множественные травмы молодые люди 28 лет – водитель и пассажир «Лады». Пассажир умер по дороге в больницу, водителя легковушки доставили в Шиловский межрайонный медицинский центр. 

На место происшествия выезжали сотрудники госавтоинспекции, пожарные и две бригады скорой помощи.

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