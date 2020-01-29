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Обзор событий в Рязани за 28 января

Что произошло в Рязани в минувший вторник?

Главный тренер китайских хоккеистов рассказал в Рязани о проверках на коронавирус. По словам Аверкина, команду постоянно дёргают и проверяют, хотя ни у кого признаков заболевания нет. 

Николай Любимов предложил увековечить память Аллы Лёвушкиной. Памятная доска может появиться на здании областной клинической больницы.

Рязанцам напомнили о добровольчестве в СССР. Необычную экспозицию, появившуюся в РГУ имени С.А. Есенина, подготовила Государственная публичная историческая библиотека России. В основе выставки – книги, брошюры, периодические издания из фондов ГПИБ России.

«Водоканал» извинился перед рязанцами. Чтобы избавиться от «рыбного» запаха, предприятие перешло на другой водозабор. К слову, за неделю на неприятный запах воды пожаловалось почти 400 рязанцев. Отмечается, что ситуация с «рыбной» водой в Рязани может повториться.

На Северной окружной в Рязани произошло серьёзное ДТП. Позже здесь произошла ещё одна авария.

Рязанцы обеспокоены звуками взрывов в городе. Известно, что причиной громких звуков стали плановые учения в 137-м гвардейском парашютно-десантном полку. Подготовка десантников завершилась в два часа дня.

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