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Николай Любимов предложил увековечить память Аллы Лёвушкиной

Фото Коммерсантъ

Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил увековечить имя старейшего практикующего хирурга России Аллы Лёвушкиной. Она скончалась 23 января в Рязани в возрасте 92 лет.

Как сообщает ТАСС, в настоящее врем решается вопрос об открытии памятной доски и проведении тематических лекций для студентов РязГМУ. Об этом сообщает ТАСС.

Памятная доска может появиться на здании областной клинической больницы.

Ректор РязГМУ Роман Калинин отметил, что возможно появление стипендии имени Аллы Лёвушкиной и проведение турнира по хирургии между студентами.

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