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В Рязанской облдуме создана рабочая группа по реализации послания президента

В понедельник, 27 января, на заседании Совета областной Думы принято решение о создании рабочей группы по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию. Об этом сообщает сайт облдумы.

В состав группы вошли председатель регионального парламента Аркадий Фомин, его заместители, председатели комитетов, руководители партийных фракций. В этот же день состоялось первое заседание, на котором был утверждён план работы.

– В послании президента ключевое внимание уделено демографической и семейной политике, улучшению качества жизни людей. Предлагаю включить в план работы направления, где депутатский корпус может наиболее эффективно использовать свои полномочия для решения поставленных задач. Необходимо отразить вопросы обеспечения бесплатным горячим питаниям в школах региона и создание ясельных мест в муниципальных районах и городских округах Рязанской области. Провести мониторинг действующих  мер социальной поддержки семей с детьми, – сказал Аркадий Фомин.

По мнению Фомина, в плане рабочей группы также должны найти отражение вопросы модернизации здравоохранения и  помощи гражданам на основе социальных контрактов.

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