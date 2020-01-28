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Депутат Рязанской облдумы Владимир Материкин рассказал школьникам о преимуществах аграрных профессий

Депутат Рязанской областной Думы, член комитета областной Думы по аграрным вопросам Владимир Материкин в рамках проекта Центра поддержки гражданских инициатив встретился с учащимися Казачинской средней школы. Парламентарий рассказал детям о преимуществах и востребованности аграрных профессий в регионе. Об этом сообщает сайт облдумы.

Как отметил депутат, такие беседы помогают ребятам сориентироваться на рынке труда и сделать свой выбор по окончании школы. Школьники спрашивали о востребованных профессиях в сельскохозяйственной сфере, об условиях работы, заработной плате, обеспечении жильем и условиях предоставления субсидий.

– Я надеюсь, что после подобных встреч, экскурсий на наше предприятие, на котором побывали учащиеся многих школ Шацкого района, кто-то из выпускников обязательно выберет профессии, связанные с сельским хозяйством, и придет к нам работать, – сказал Материкин.

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