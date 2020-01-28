Рязанцам напомнили о добровольчестве в СССР

Во вторник, 28 января, в Рязани открылась выставка «Общественный почин в СССР». Студентов и преподаватели вуза поприветствовала зампред председателя Общественной палаты Рязанской области Ольга Воронова.

– Дорогие друзья, внимательно ознакомьтесь с выставкой и ощутите глубочайшую преемственность времён, эпох, поколений, на которых основывается наше великое государство, – обратилась к участникам Ольга Воронова.

Владимир Горнов, проректор по научной деятельности РГУ им. С.А. Есенина, отметил, что выставка передаёт атмосферу советской эпохи.

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Необычную экспозицию, появившуюся в РГУ имени С.А. Есенина, подготовила Государственная публичная историческая библиотека России.

После торжественной части экскурсию по выставке провела студентка вуза Галина Урубкова. Экспозиция позволяет проследить историю общественных инициатив советского времени. В основе выставки – книги, брошюры, периодические издания из фондов ГПИБ России.