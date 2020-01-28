Ситуация с «рыбной» водой в Рязани может повториться. Об этом сообщил главный инженер МП «Водоканал» Юрий Феоктистов во вторник, 28 января.

Главный инженер отметил, что практически идентичный случай с водой произошёл в Рязани в 2014 году, однако ситуация с водой в Дядьковском затоне заметно несколькими годами раньше. В связи с лесными пожарами 2010 года нарушился природный баланс, как следствие – прекращение паводков и снижение воды в Оке, отразившиеся на качестве воды.

Решение проблемы с водой Юрий Феоктистов видит в изменении проектного решения, поскольку Дадьковский затон проектировался около 40 лет и, несмотря на долгосрочную перспективу, нуждается в обновлении с учётом сложившейся ситуации.

– Мы не занимаемся научными разработками, нам нужно провести научно-исследовательскую работу, чтобы на основе этого принимать решения, – отметил главный инженер. – Может ли это повториться? Да, если мы ничего не сделаем.

Юрий Феоктистов отметает, что пока есть два варианта временного решения проблемы – очистка Дядьковского затона или приобретение воды из других источников.

В долгосрочной перспективе возможны установка дополнительной системы очистки воды или строительство нового водозабора. В настоящее время вопросом занимается комиссия, созданная в администрации города.

Отмечается, что не смотря на необходимость серьёзных финансовых вложений, стоимость тарифов на воду в Рязани не изменится.

Напомним, за неделю на «рыбный» запах воды пожаловалось почти 400 рязанцев. В МП «Водоканал» объяснили, что неприятный запах воды связан с погодными условиями, и извинились перед рязанцами. Чтобы временно устранить проблему, пришлось перейти на другой водозабор.