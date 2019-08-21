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С добрым утром! Обзор новостей за 20 августа

Что произошло в Рязани в минувший вторник?

В Рязани прошёл тренинг для руководителей ресторанного бизнеса. Своим опытом с рязанскими управляющими поделилась Евгения Лерман – преподаватель NovikovSchool, бренд-амбассадор ServiceGuru с опытом работы в сфере гостеприимства более 11 лет. Тренинг посетили порядка 50 руководителей и управляющих предприятий обещпита региона.

В посёлке Некрасово Михайловского района состоялось открытие реконструированного памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участие в церемонии открытия принял губернатор Рязанской области Николай Любимов, ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Маштаков, и.о. министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров, школьники, жители посёлка.

Девушка с аккордеоном показала рязанцам музыкальный моноспектакль. Музыкальный моноспектакль «Отец артистки» поставила молодая актриса театра драмы Анастасия Альмухаметова. Спектакль по мемуарам Людмилы Гурченко собрал широкую публику в «Фотодоме». Мероприятие прошло в рамках фестиваля современного искусства «Параллели. Театральный роман. Оммаж».

Верховный суд РФ отклонил жалобу рязанца Михаила Шестакова, выступающего против застройки территории, где сейчас находится «Барс на Есенина» и прилегающих к ней земель высотными жилыми домами. Ситуация с возможной застройкой территории в районе улиц Электрозаводская, Урицкого, Есенина, Грибоедова, Лермонтова в центре Рязани вызывает большой общественный резонанс.

В администрации Рязани рассказали, чем вызван странный вид деревьев на Московском шоссе. Ясени у дома №33 на Московском шоссе оказались заражены природным стволовым вредителем – ясеневидной узкотелой изумрудной златкой. Было принято решение провести обрезку деревьев, чтобы стимулировать рост молодых побегов. На данный момент это не принесло результатов – в феврале и июне вновь было установлено, что ясени заражены. Было принято решение посмотреть, что изменится за лето. После этого соберут комиссию, которая и решит, что делать дальше с деревьями.

В Рязани на расстоянии километра от завода «Сплав» построят микрорайоны на 25 тысяч человек. Первые дома построят в течение 2-4 лет, закончится строительство в течение 12-15 лет.

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