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Евгения Лерман: Скоро люди перестанут ходить в рестораны, чтобы просто поесть

Во вторник, 20 августа, в Рязани прошёл тренинг для руководителей ресторанного бизнеса. Своим опытом с рязанскими управляющими поделилась Евгения Лерман – преподаватель NovikovSchool, бренд-амбассадор ServiceGuru с опытом работы в сфере гостеприимства более 11 лет. Тренинг посетили порядка 50 руководителей и управляющих предприятий обещпита региона.

– Скоро люди перестанут ходить в рестораны, чтобы просто поесть, – сказала Евгения Лерман.

Этот тезис преподаватель объяснила активным развитием сети доставок и желанием людей провести больше времени дома.

– Для чего люди будут продолжать ходить в рестораны? За атмосферой – люди любят ходить к людям. Я хочу сделать так, чтобы каждый менеджер и официант чувствовал себя личностью, и именно эта личность являлась гостям, и именно с этой личностью складывалось общение у гостей, – объяснила спикер.

Евгения Лерман особое внимание уделила формированию сервисной команды. Она рассказала рязанским специалистам о правильном выстраивании коммуникации на разных уровнях, формировании обратной связи и эффективном внедрении изменений на разных уровнях.

Обучающий тренинг прошёл в рамках нацпроекта «Малы и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего бизнеса в Рязанской области». Цель мероприятия – повысить инвестиционную и туристическую привлекательность региона.

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