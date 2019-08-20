В Рязани на расстоянии километра от завода «Сплав» построят микрорайоны на 25 тысяч человек

20 августа в администрации Рязани состоялись публичные слушания по проекту планировки территории микрорайонов 8, 9 в Дашково-Песочне. В новых микрорайонах будут проживать до 25 тысяч человек, первые дома построят в течение 2-4 лет, закончится строительство в течение 12-15 лет.

Представитель проектной организации Владимир Михайленко рассказал, что на участках общей площадью более 158 га будут построены жилые дома (средняя этажность 18-19 этажей), 2 школы, 6 детских садов, поликлиника, спорткомплекс и торговый центр. Участки под социальные учреждения предусмотрены и будут переданы муниципалитету по специальному соглашению, заверил представитель компании-застройщика «Агроконтакт» Алексей Баталов. Также в проекте планировки новых микрорайонов предусмотрено почти 8 тысяч парковочных мест, которых должно хватить всем автовладельцам. Разработан проект улично-дорожной сети, который обеспечит транспортную доступность микрорайонов.

При этом жилые комплексы будут располагаться за 1 километр от завода «Сплав» и 100 метров от предприятия «Аутомотив лайтинг». По словам застройщика, это допустимая законом санитарная зона.