Девушка с аккордеоном показала рязанцам музыкальный моноспектакль

Во вторник, 20 августа, рязанцы вновь увидели спектакль «Отец артистки». Музыкальный моноспектакль поставила молодая актриса театра драмы Анастасия Альмухаметова.

Спектакль по мемуарам Людмилы Гурченко собрал широкую публику в «Фотодоме». Мероприятие прошло в рамках фестиваля современного искусства «Параллели. Театральный роман. Оммаж».

Отметим, что премьерный показ спектакля прошёл 17 апреля в Рязанском театре драмы. Накануне премьеры на сайте РИА «7 новостей» вышло интервью с Анастасией Альмухаметовой.