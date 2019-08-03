С добрым утром! Обзор новостей за 2 августа

Что интересного произошло в Рязани и области в минувшую пятницу?

В Рязани на стадионе «Спартак» состоялся ежегодный военно-спортивный праздник «Рязань – столица ВДВ». Перед стадионом разместилась выставка оружия и военной техники, где с удовольствием фотографировались и взрослые и дети. После официальной части начались показательные выступления спортсменов-парашютистов. Они приземлились на стадион с флагами России, Рязанской области, воздушно-десантных войск и флагом-символом Рязани-Новогодней столицы России.

В пятницу, 2 августа, завершился срок подачи документов для участия в конкурсе на должность главы администрации Рязани. Его участниками стали 8 кандидатов. На данный момент список участников конкурса следующий (в порядке подачи документов): Павел Ахунов, Дмитрий Калтаченко, Андрей Любимов, Александр Ачалов, Виктор Ефремочкин, Андрей Ильичёв, Елена Сорокина, Геннадий Шитиков. Конкурс на должность главы администрации пройдёт 6 сентября.

В парке за филармонией организовали концерт «Джаз в городском парке», приуроченный к празднованию дня города. Он прошёл в рамках проекта «Летние дни джаза». Несмотря на холодную погоду и дождь, несколько десятков рязанцев пришли на концерт. Для них выступили коллективы из Рязани и Тулы, а главным гостем стала одна из самых успешных итальянских певиц и пианисток последнего десятилетия Francesca Tandoi.

Виновные в массовой гибели пчёл в Рязанской области привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. К ответственности привлечены четыре юрлица, осуществляющих деятельность на территории Рязанского, Михайловского, Пронского районов Рязанской области.

Ко Дню города в Рязани появились новые арт-объекты. В Кремлёвском сквере, недалеко от Музея истории рязанского леденца, появились мортира и пушка. А перед Рязанской областной филармонией установлены чёрный кованый рояль и стул. Наверняка это место станет одной из любимых фотозон рязанцев и гостей города.

По традиции РИА «7 новостей» предлагает вашему вниманию обзор культурных, развлекательных и спортивных мероприятий на выходные. 3 августа в Рязани пройдут мероприятия, посвященные празднованию 924-летия Рязани. Вас ждут зарядка рядом, «Городской завтрак», праздник Рязанской кухни и ремёсел в Торговом городке, Автофест, «Город детства», фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань», концерт «MBAND», фейерверк на площади Ленина и многое другое.