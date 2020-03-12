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Рязанских энергетиков перевели в режим повышенной готовности

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер с порывами до 30 м/с) энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» переведены в режим повышенной готовности, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.

В случае нарушения электроснабжения к оперативному реагированию готовы и могут быть задействованы 102 бригады в количестве 396 человек и 118 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе по устранению последствий непогоды. Также в распоряжении «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» находятся 56 резервных источников электроснабжения (РИСЭ), которые могут быть использованы для подачи электроэнергии.

Специалисты филиала осуществляют непрерывный мониторинг метеорологической обстановки в регионе. Под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. Поддерживается связь с администрациями районов и подразделениями МЧС. При получении информации о нарушении электроснабжения бригады энергетиков будут незамедлительно направляться к местам повреждения.

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» настоятельно рекомендует гражданам при ухудшении погодных условий держаться в стороне от линий электропередачи – это может быть смертельно опасно. Помните: нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли.

В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, а также в случае возникновения внештатных ситуаций в «Россети Центр и Приволжье» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на возникающие вопросы потребителям Рязанской области следует обращаться по номеру 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна». Данный проект ПАО «Россети» был создан в целях налаживания обратной связи с потребителями электрической энергии и призван предоставить населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической энергии в режиме онлайн. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».

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