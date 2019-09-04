Рязанец отсудил у ТСЖ деньги за залитую квартиру

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ответчика ТСЖ на решение Рязанского районного суда Рязанской области о возмещении ущерба, причиненного залитием квартиры и компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба суда.



В августе и сентябре 2018 года произошло залитие квартиры истца, был составлен акт, в котором были зафиксированы повреждения квартиры. При осмотре квартиры, которая располагается над квартирой истца, каких-либо следов протечек не было обнаружено, в связи с чем, по мнению истца, залитие квартиры произошло в связи с ненадлежащим состоянием инженерных коммуникаций водоснабжения и (или) водоотведения в доме. Каких-либо мер, направленных на устранение причины залития квартиры, ответчиком принято не было. В результате залития пострадали элементы внутренней отделки квартиры в санузле и на кухне. Истец направил в адрес ТСЖ претензию, которая была оставлена без ответа и удовлетворения. В связи с тем, что ущерб, причиненный залитием, не был возмещен, истец обратился в суд.



В ходе судебного разбирательства, по ходатайству представителя ответчика была проведена судебная экспертиза, в результате которой установлено, что причиной залития квартиры стало нарушение герметичности раструбного соединения общедомового чугунного стояка канализации.



Суд первой инстанции, изучив материалы дела, доводы сторон, выводы экспертиз, пришел к выводу о том, что ТСЖ несет ответственность по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме. Таким образом, залив произошел в результате ненадлежащего обслуживания внутридомовых инженерных систем. По причине залива истцу был причинен ущерб, который должен возместить ответчик.



Рязанский районный суд вынес решение о взыскании в пользу истца с ТСЖ убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов на общую сумму почти 130 тысяч рублей.



Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.