Рязанцы установили Wink от «Ростелекома» на 25 тысяч устройств

За год в Рязанском регионе к сервису Wink пользователи «Ростелекома» подключили более 25 тысяч устройств. Основное количество установок пришлось на приложения Smart TV Samsung – 8,5 тысяч, и мобильные устройства Android – около 7 тысяч.

Интерактивный мультимедийный сервис Wink – это огромный выбор развлекательного и познавательного контента. Платформа открывает доступ к более чем 200 каналам и 12 тысячам фильмов и сериалов от мировых студий, в том числе к эксклюзивному контенту онлайн-кинотеатра Amediateka Home of HBO. В образовательном разделе собраны лекции по науке, искусству, бизнесу, воспитанию детей, а также English Club (английский клуб) для изучения языка на любом уровне. Фанатов единоборств ждёт уникальный раздел UFC[1], куда вошли все бои и тематические программы в Full HD с хорошим переводом.

Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы постоянно совершенствуем свои продукты, чтобы соответствовать самым смелым запросам современного зрителя. Всего одна регистрация, и вы можете смотреть весь контент Wink сразу с пяти устройств. Кстати, если вы собрались в полёт, контент можно скачать и посмотреть в самолёте офлайн. А чтобы было удобно всем, разработчики «Ростелекома» создали для Wink интуитивно понятный интерфейс, и теперь даже ребёнок может без проблем найти и включить любимый мультик».

Стать абонентом Wink легко: нужно зарегистрировать на портале сервиса и скачать приложение. Под одной учётной записью можно объединить до пяти устройств. Приложение доступно для мобильных устройств под управлением iOS или Android, для телевизоров Smart TV и Android TV, а также приставок Apple TV.

Для пользователей мобильной связи от «Ростелекома» интернет-трафик при использовании Wink бесплатен. Подробную информацию можно найти на сайте сервиса, по телефону 8-800-1000-800 или в офисах продаж.

[1] UFC® – Ultimate Fighting Championship. Крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам, основана в 1993 г. Проводит более 40 мероприятий в год, ТВ-трансляции (в основном платное ТВ) в 163 странах на 35+ языках. Более 1,1 млрд домохозяйств в мире имеют доступ к просмотру контента UFC. В России представлена компанией UFC Russia.