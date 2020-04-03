Рязанцам предлагают поддержать рекорд России по приготовлению супа

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В воскресенье, 5 апреля, отмечается Международный день супа. В этот день Российское движение школьников будет устанавливать рекорд России по приготовлению супа онлайн!

Присоединиться к установлению рекорда может каждый. Для этого нужно снять видео, в котором видно, как вы готовите суп. Ролик выкладывайте на свою страницу в ВКонтакте, Инстаграм или Фейсбук 5 апреля (именно в воскресенье, иначе не засчитывается). К посту обязательно добавьте хештеги #вотэтосуп #рдш #негречка

На видео должно быть видно человека, который варит суп, и сама кастрюля с супом тоже должна попасть в кадр! Длительность видео и количество участников приготовления супа не ограничиваются.

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