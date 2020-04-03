Андрей Макаров стал сопредседателем Комиссии Федерального Собрания РФ

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Депутат Госдумы России от Рязанской области Андрей Макаров стал сопредседателем Комиссии Федерального Собрания РФ. Соответствующий приказ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 апреля. Документ устанавливает специальный порядок распределения бюджетных средств в 2020 году.

В рамках парламентского контроля создана Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, которая будет рассматривать предложения Министерства финансов России по выделению бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий.

Комиссия будет прорабатывать предложения о финансировании мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, включая поддержку отдельных категорий граждан, с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с обеспечением финансовой устойчивости регионов в условиях значительного падения региональных доходов, а также другими срочными вопросами.

После согласования предложений Правительство РФ сможет оперативно выделять соответствующие бюджетные средства без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.

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