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Министерство труда и соцзащиты населения Рязанской области представило отчёт о работе за 2019 год

В четверг, 12 марта, министерство труда и социальной защиты Рязанской области провело расширенное заседании коллегии. Участие в мероприятии приняли представители органов власти, руководители региональных министерств и подведомственных учреждений.

В своём докладе министр труда и социальной защиты региона Валерий Емец рассказал о результатах работы ведомства за 2019 год.

В общей сложности господдержку в 2019 году получило 410 тыс. жителей Рязанской области, социальное обслуживание было предоставлено свыше 40 тыс. рязанцев. Более половине граждан, обратившихся в Центр занятости населения, удалось трудоустроиться. Емец отметил, что в прошлом году благодаря деятельности министерства улучшены условия проживания 64 ветеранов, и на сегодняшний день все ветераны Великой Отечественной войны Рязанской области обеспечены жильём.

Ведомство активно реализует региональные проекты, уделяет внимание оздоровлению школьников, поддержке семей с детьми.

О результатах работы регионального министерства труда и социальной защиты Рязанской области и, в частности, о развитии системы долговременного ухода за пожилыми людьми высказался губернатор Николай Любимов.

– С текущего года эта программа начинает действовать на территории всей Рязанской области. Она позволяет создавать комфортные условия для жизни и деятельности людей старшего поколения, направлена на продление активного долголетия пожилых рязанцев, – сказал Любимов. – Примечательно, что другие регионы перенимают наш опыт работы в этом направлении.

Обратился к присутствующим председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

–  Итоги работы министерства говорят о плодотворной работе специалистов. Ваша деятельность высоко оценивается людьми. Стоит отметить, что рязанцы чувствуют уверенность, так как социальная защита работает эффективно. От плодотворной работы сотрудников министерства зависит благосостояние наших граждан, – отметил Фомин.

Из рук руководителя региона лучшие работники министерство получили памятные медали «125 лет со дня рождения Сергея Есенина». А глава регионального парламента наградил отличившихся специалистов благодарственными письмами Рязанской областной Думы и ценными подарками.

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