С улиц Рязани за сутки вывезли свыше 150 кубометров смета и грунтовых наносов

В Рязани продолжается уборка территорий. С городских улиц за сутки вывезли более 150 кубометров смета и грунтовых наносов. К этим работам привлекали 200 сотрудников Дирекции благоустройства города и 120 единиц спецтехники. Работы велись в ночное время, сообщает сайт администрации города.

Днём сотрудники ДБГ собирают мусор, приводят в порядок тротуары, убирают несанкционированные рекламные объявления, за сутки было удалено более 350 штук.

В ночь на пятницу, 13 марта, будут убирать дороги общего пользования на улицах Черновицкой, Типанова, Шевченко и на Московском шоссе.