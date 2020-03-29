Рядом с Северной окружной в Рязани горели поля

-

Вечером в субботу, 29 марта, рядом с Северной окружной дорогой в Рязани загорелись поля. О происшествии сообщила очевидец в группе «Типичная Рязань».

Как отметил рязанка, пожар произошёл недалеко от заправки. Горели камыши и, по сообщению автора, огонь был настолько сильный, что мог перекинуться на деревья.

Пожалуйста, люди, перестаньте жечь траву. Из-за этого много негативных последствий: от гибели ни в чем неповинных животных до полного сгорания деревень.

Давайте уважать друг друга и природу, написала очевидец.