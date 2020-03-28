Ночной клуб в центре Рязани работал, несмотря на запрет властей

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Рязанский клуб Iron Bee работал ночью, несмотря на запрет властей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Полицейские наведались в ночное заведение в рамках рейдовых мероприятий. Выяснилось, что клуб работает вопреки распоряжению губернатора, которое вступило в силу в ночь на 28 марта. Согласно ему, деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов и баров запрещена до 5 апреля.

В момент визита полицейских в клубе отдыхало большое количество рязанцев. Полицейские провели разъяснительную беседу с руководителем заведения. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.