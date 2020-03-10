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Прокурор Советского района Рязани покидает свой пост

Со среды, 11 марта, свой пост покидает прокурор Советского района Рязани Роман Никонов. 

Как сообщили в прокуратуре Рязанской области, Никонов написал заявление по собственному желанию.

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