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В Рязанской области могут быть подтоплены 25 населённых пунктов

10 марта состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Рязанской области. Его провела первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова.

Участники заседания обсудили готовность органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Рязанской области к пропуску паводковых вод в 2020 году. Рослякова отметила, что половодье в регионе началось, и, по имеющимся прогнозам, 25 населённых пунктов могут быть подтоплены.

Начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов сообщил, что губернатор Николай Любимов утвердил план по подготовке и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. Особое внимание в этом плане уделено мониторингу обстановки путем проведения воздушной разведки. На эти цели из областного бюджета выделен 1 млн. рублей, сообщает сайт регионального правительства.

– Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Рязанской области готовы к выполнению задач по защите населения и территории региона в период половодья, – заключил Сергей Филиппов.

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