Приняты в первом чтении поправки в бюджет во исполнение Послания Президента РФ

В среду, 4 марта, на пленарном заседании депутаты Госдумы приняли поправки в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» об уточнении параметров федерального бюджета.

– Дополнительные средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена здравоохранения и другие социальные инициативы, – рассказала депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.

Поправки в федеральный бюджет предполагают рост расходов в 2020 году на 162,7 млрд руб., в 2021 году — на 556,9 млрд руб., в 2022 году — на 677,6 млрд руб.

В целом, общий объем дополнительных затрат на реализацию социальных инициатив Послания за три года оценивается в 2 трлн руб., причем большую часть этих средств – около 1,8 трлн. руб. – возьмет на себя федеральный бюджет и 190 млрд руб. – региональные бюджеты.

Всего на расширение программы маткапитала в 2020–2022 годах будет направлено почти 599 млрд. руб.

На организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы в 2020 году предусмотрено 21,8 млрд. руб., в 2021 и 2022 годах – по 43,6 млрд руб.

На выплаты для поддержки семей с детьми с 3 до 7 лет в 2020 году будет выделено 120,3 млрд руб., 218, 9 млрд руб. – в 2021 году и 228,3 млрд руб. – в 2022 году.

Для того, чтобы учителя могли получать надбавку за классное руководство, из бюджета будет выделено дополнительно 25,4 млрд руб., а со следующего года эта сумма увеличится до 76,3 млрд. руб.