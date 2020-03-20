Прилуцкий ответил на предложение провести пресс-конференцию по коронавирусу

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Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий ответил на предложение некоторых СМИ провести пресс-конференцию по коронавирусу. Об этом он написал у себя в соцсети ВКонтакте. 

Добрый день. Всем здоровья, уважаемые рязанцы. На предложение ряда изданий о проведении пресс-конференции, накануне я пояснил, что информация о пресечении завоза и распространения коронавируса распространяется оперативной группой Правительства Рязанской области и обновляется регулярно несколько раз в сутки. А также пообещал, что в случае возникновения вопросов у редакций, относящихся к компетенции Минздрава, ждем конкретные вопросы в наш адрес. Первые вопросы поступили от «Новой газеты». Отвечаю.

— Готовы ли медицинские учреждения региона к десяткам тысяч анализов?

— Десятки тысяч анализов наши учреждения проводят ежедневно. К чему мы, безусловно, готовы. Только такое количество тестов на covid19 не потребуется, потому что мы в первую очередь тестируем группы риска, контактных и тех, у кого а-типичные признаки. Тестировать тех, у кого признаки банальной простуды, совершенно не нужно. А определить это может только врач, поэтому именно в интересах пациента своевременно выявить заболевание, чтобы принять необходимые меры. С 23 марта на базе нашего консультативно-диагностического центра мы будем также проводить тестирование на covid19.

— Сколько пациентов смогут принять больницы?

— Сколько понадобится. Первично мы можем развернуть 1393 койки, можем увеличить до 2 тысяч коек. Наши врачи квалифицированные, опыт работы у нас большой в условиях инфекционных эпидемий, поэтому организоваться удастся оперативно. Маршрутизация прописана по пунктам. Но сейчас в этом нет необходимости. Ситуация находится под нашим контролем, контролем Правительства Рязанской области, Росздравнадзора.

— Хватает ли в регионе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)?

— Наши больницы аппаратами ИВЛ и пульсоксиметрами обеспечены в достаточном количестве: около 300 аппаратов искусственной вентиляции легких и более 440 пульсоксиметров. Кроме этого, продолжаются еще закупки. Вскоре в регион будет поставлено наркозно-дыхательных аппаратов на сумму более 80 млн. рублей. Федеральный центр поддерживает все регионы. И если понадобится, будет организована дополнительная поставка. В то же время нужно понимать, что аппараты ИВЛ не нужны подавляющему большинству пациентов. Течение болезни практически у всех заразившихся коронавирусной инфекцией фиксируется в легкой форме.

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