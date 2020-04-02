Правительство Рязанской области предоставило служебный транспорт для волонтёров

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В Рязанской области волонтёры с 17 марта обеспечиваются транспортом. Об этом сообщил оперативная группа правительства региона.

Напомним, волонтёры доставляют лекарства и продукты людям, которые не могут пойти в магазин самостоятельно из-за коронавируса. 

Для доставки используются 27 служебных машин правительства Рязанской области. В том числе автомобиль вице-губернатора Игоря Грекова, автомобили зампредов правительства, министров. Также используется служебный транспорт муниципалитетов и 5 машин благотворителей. 

Также такси для волонтёров оплачивает региональное отделение ОНФ. При необходимости оплата коммерческого транспорта будет производиться из резервного фонда правительства Рязанской области. 

В сообщении отмечается, что служебные машины правительства, в том числе вице-губернатора, и ранее использовались для перевозки больных. Например, пациентов с почечной недостаточностью из районов в Рязань. 

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