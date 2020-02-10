Появились подробности смертельного ДТП в Рязани

Стали известны подробности ДТП с пешеходом на улице Бирюзова в Рязани. Информация о нём опубликована на сайте УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, ЧП случилось в субботу, 8 февраля, в 21.30 у дома №28 строение 1 на улице Бирюзова. Сообщается, что 62-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сбил автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 25-летнего жителя Рязани.

От полученных травм пешеход скончался.

Ранее было опубликовано видео с моментом ДТП с пешеходом.

