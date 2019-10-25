Победительница кулинарного конкурса «Рецепты Новогодней столицы» рассказала о своём «Новогоднем чуде»

23 октября в Рязани были подведены итоги кулинарного конкурса «Рецепты Новогодней столицы». Первое место занял торт «Новогоднее чудо» Юлии Фомичёвой.

Юлия – человек в Рязани достаточно известный. Она является председателем ТОС «Дубовая роща», а также идейным вдохновителем и организатором многочисленных благотворительных акций, таких как «Поздравь ветерана» и «Старость в радость».

Помимо активной общественной деятельности, Юлия увлекается выпечкой тортов и капкейков. В этом году её «вкусному» хобби исполнилось 10 лет.

– Победа в конкурсе – это очень приятный подарок к моему своеобразному юбилею. Выпечкой я увлеклась, находясь в декретном отпуске. Захотелось заняться чем-то ещЁ, помимо ухода за ребёнком и прогулок с ним. Я пробовала фотографировать, изучала английский язык. А в один прекрасный день наткнулась в социальной сети на группу с мастичными тортиками. Это было что-то новое, интересное, очень красивое, – рассказала Юля. – И я решила сделать такой тортик сама на первый день рождения своей дочке Полине. Увидев восторженные глаза именинницы и её гостей, поняла – нужно продолжать. Я с удовольствием пеку тортики для родных и друзей. И самый приятный звук – это знаете какой? Когда выносят торт, все сначала – «вау», а потом в полной тишине слышно только как ложечки по тарелочкам стучат – «дзынь-дзынь-дзынь». Вот этот звук для любого кулинара самый приятный.

Узнав, что в группе «Рязань – Новогодняя столица 2020» проходит кулинарный конкурс, Юлия без раздумий решила принять в нём участие и поделиться рецептом своего любимого торта.

– Я решила сделать новогодний тортик и украсить его тем, что у меня в первую очередь ассоциируется с Новым годом – мандаринами и снежинками. Готовое изделие я припорошила сахарной пудрой, символизирующей снег. По условиям конкурса, рецепт блюда должен был быть простым и доступным, чтобы каждый желающий мог его повторить. Ещё одним условием конкурса было то, что при приготовлении блюда должны были использоваться продукты, которые производятся в Рязанской области, – рассказала Юлия.

В кулинарном конкурсе приняли участие более 40 человек. Среди представленных рецептов – холодные закуски, супы, салаты, выпечка, жаркое и напитки.

Торт «Новогоднее чудо» собрал больше всего «лайков» и его автор Юлия Фомичёва была объявлена победителем.

– Я очень благодарна всем, кто проголосовал за моё «Новогоднее чудо». Спасибо всем моим друзьям и близким за поддержку, а организаторам – за такой замечательный конкурс, – поблагодарила Юлия. – Несмотря на то, что сейчас октябрь, свой первый новогодний подарок я уже получила.

Награждение состоится 21 ноября в рамках Форума гастрономической индустрии «HoReCa fest». На мероприятии пройдёт презентация проекта «Рязань – Новогодняя столица 2020», а также будут представлены основные особенности и перспективы развития рязанской индустрии гостеприимства.

Рецепт. Традиционное блюдо на новый лад. Торт «Новогоднее чудо».

Автор – Юлия Фомичёва.

Ингредиенты:

2 стакан муки «Рязаночка»,

2 стакан сахара,

3 ч.л. не гашеной соды без горки,

50 г какао-порошка,

2 яйца «Окское», категория С0,

1 стакан молока «Амка» 3,2%,

1/2 стакана растительного масла,

1 стакан кипятка,

500 г сливок 33%,

200 г шоколада «Априори» 75%,

200 г вареной сгущенки «Амка»,

50 г масла «Амка»,

мандарины, вафли глазированные классические от «Ряз.Гор.пищекомбината», шоколадное печенье, конфеты трюфельные, сахарная пудра, кусочки шоколада.

Этапы приготовления.

Тесто.

Смешать муку, сахар, соду, какао-порошок в отдельной сухой посуде.

Взбить яйца с растительным маслом и молоком. Продолжая взбивать массу, добавляем по 1 столовой ложке сухую смесь. Хорошо все размешиваем миксером и вливаем 1 стакан крутого кипятка. Взбиваем 3-4 минуты на средней скорости, добиваемся равномерности массы.

Разогреваем духовку до 170 градусов, в силиконовую форму диаметром 22 см выливаем полученное тесто и ставим в духовку на 60-70 минут, в зависимости от духовки. Проверяем готовность теста деревянной шпажкой. Шпажка должна быть сухой, без следов теста на ней. Даем бисквиту полностью остыть и разрезаем на 2-3 одинаковых коржа острым ножом.

Крем.

Взбить сливки до крутых пиков. Растопить 100 г шоколада на водяной бане, добавить вареную сгущенку, перемешать до однородности – не должно оставаться кусочков шоколада. Влить тонкой струйкой полученную смесь в сливки, аккуратно перемешать.

Сборка торта.

Берем разъемную форму, кладем первый корж. На него сверху кладем половину нашего крема. Закрываем вторым коржом и выкладываем оставшуюся часть крема. На крем кладем последний корж и убираем в холодильник на ночь, чтобы торт пропитался и застыл.

Украшение торта.

Растопим на водяной бане 100 г шоколада, добавим масло, все перемешаем до однородности. Достаем наш охлажденный торт, острым ножом проводим между бортиками разъемной формы и тортом, чтобы достать его из формы.

Аккуратно наливаем теплую растопленную шоколадную смесь на охлажденный торт, начиная от центра к краям. Делаем шоколадные подтеки.

Теперь осталось его украсить по желанию. Я использовала дольки мандарина, кусочки шоколада, конфеты, вафли. Сверху все можно посыпать сахарной пудрой и подавать к столу. Приятного аппетита!