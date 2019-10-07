Организатор рязанского велошеринга представил два маршрута велодорожек

Организатор велошеринга Lucky Bike в Рязани Сергей Жиряков рассказал о проекте велосипедной дорожки в городе. По его словам, этот проект уже был представлен заместителю председателя правительства Рязанской области.



Жиряков пишет, что ранее подобную идею уже высказывал Михаил Крылов. Велодорожка должна пройти через часть города и соединить Лесопарк, Рязанский кремль и ЦПКиО.



– Частично велодорожка пересекает центр города почти насквозь. Она станет основной велотранспортной артерией, в которую легко будет заехать и выехать с других улиц, – написал он, отметив также, что 80% маршрута будет проходить не по автомобильным дорогам.



Одна из проблем заключается в том, что некоторые места маршрута необходимо реконструировать, вложив в это деньги. И деньги, на первый взгляд, не маленькие.



Подробнее о велодорожке можно прочитать здесь.

