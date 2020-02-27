Обзор новостей за 26 февраля

Что произошло в Рязани за минувшую среду?

Любимов принял решение по поводу строительства школы в Лесопарке. В соцсетях лидировали противники строительства, на портале с незначительным перевесом победили его сторонники. Глава региона решил рекомендовать администрации Рязани перенести проект строительства школы из Лесопарка в другое более подходящее место.

С карты жительницы Рязани похитили 245 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска зафиксировали все обстоятельства преступления. Принимаются меры по установлению личности злоумышленника. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Рязанская областная Дума внесла изменения в закон «О прожиточном минимуме Рязанской области». Изменения вызваны необходимостью сохранения размера выплат многодетным семьям. С принятием закона, исключается влияние возможного колебания ежеквартально устанавливаемой величины прожиточного минимума на размер ежемесячных выплат семьям с детьми. При этом если прожиточный минимум будет расти, социальные выплаты также увеличатся.

Рязанец пытался сжечь заживо гостя. Пострадавший – 41-летний житель деревни – выжил, благодаря вмешательству врачей. Правда, при этом он получил серьёзные травмы. Следователи передали дело для рассмотрения в суд.

Чтобы спасти пациентку, рязанские хирурги провели три операции за сутки. Клинический случай, с которым столкнулись специалисты сосудистого отделения ОКБ, оказался сложным и неординарным. Пациентка, поступившая в больницу, жаловалась на обширную рану голени, не заживающую более полугода. Сейчас пациентка восстанавливается после операции.

В Рязани поздравили ветеранов праздничным концертом. Он прошел в культурно-досуговом центре «Октябрь». Его организовали для ветеранов войны, тружеников тыла, представителей ветеранских организаций Октябрьского района.

Известный шоумен Сэм Селезнёв и его супруга Юлия зарегистрировали рождение сына Тимофея в загсе №1 города Рязани. Напомним, Сэм Селезнёв бывший участник проекта «Дом-2». В Рязань он приезжал также в качестве ведущего автородео.