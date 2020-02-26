В Рязани поздравили ветеранов праздничным концертом

26 февраля в культурно-досуговом центре «Октябрь» прошёл праздничный концерт «Защитникам – слава!», посвящённый прошедшему Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской гордумы.

Концерт был организован в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов войны, тружеников тыла, представителей ветеранских организаций Октябрьского района. От депутатского корпуса Рязанской городской Думы присутствующих поздравила заместитель председателя комитета по социальным вопросам Светлана Ворнакова.

— Год памяти и славы — особенный для нашей страны. Мы празднуем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. За жизнь под мирным небом Россия заплатила жизнями миллионов людей. Готовность, не жалея себя, бороться за мир и свободу родной страны, помогла выстоять в страшные годы войны, — отметила Светлана Ворнакова.

Депутат вручила ветеранам памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».