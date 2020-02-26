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С карты жительницы Рязани похитили 245 тысяч рублей

Сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани расследуют мошенничество, в ходе которого злоумышленник, представившись работником банка, завладел сбережениями 59-летней рязанки. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

В полицию обратился 59-летняя жительница города Рязани, которая сообщила, что с ее банковской карты пропали все сбережения – 245 тысяч рублей.

Полицейские немедленно выехали на адрес и опросили женщину. Выяснилось, что рязанке позвонил незнакомец, который представился работником службы безопасности банка, и сообщил – кто-то пытается перевести средства с ее счета. Чтобы, якобы, обезопасить сбережения, звонивший попросил передать ему данные банковской карты и следовать его указаниям.

Выполняя «под диктовку» указания звонившего, пострадавшая перевела все сбережения на указанный незнакомцем «резервный» счет и вскоре обнаружила, что он пуст. Выяснилось, что злоумышленник имел доступ к этому счету и обналичил деньги рязанской работницы.

Оперативники уголовного розыска зафиксировали все обстоятельства преступления. Принимаются меры по установлению личности злоумышленника.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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