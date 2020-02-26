Рязанская облдума внесла изменения в закон о прожиточном минимуме для сохранения размера социальных выплат

26 февраля Рязанская областная Дума внесла изменения в закон «О прожиточном минимуме Рязанской области». Изменения вызваны необходимостью сохранения размера выплат многодетным семьям

В конце января рязанцы пожаловались на снижение ежемесячной денежной выплаты семьям на третьего ребёнка или последующих детей. Выплата предусмотрена постановлением губернатора, её размер зависит от величины прожиточного минимума для детей. Прожиточный минимум для детей в IV квартале 2019 года по сравнению с предыдущим периодом уменьшился, поскольку он привязан к стоимости потребительской корзины. Такое снижение наблюдается не только в Рязанской области, но и по всей стране.

Депутаты регионального парламента дополнили закон положением, предусматривающим сохранение размера соцвыплат в случае снижения прожиточного минимума.

— Изменения в закон о прожиточном минимуме защитят семьи с детьми от снижения социальных выплат, — подчеркнул председатель облдумы Аркадий Фомин, комментируя принятое решение. – Рязанцы обращались в приёмную партии «Единая Россия» с просьбой решить этот вопрос, и депутаты, конечно, пошли им навстречу.

С принятием закона, исключается влияние возможного колебания ежеквартально устанавливаемой величины прожиточного минимума на размер ежемесячных выплат семьям с детьми. При этом если прожиточный минимум будет расти, социальные выплаты также увеличатся.