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Новый комплекс онкодиспансера в Рязани могут начать строить в 2020 году

Строительство нового комплекса онкодиспансера в Рязани может начаться уже в 2020 году. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Николай Любимов.

Глава региона отметил, что новый комплекс для врачей онкодиспансера «необходим для эффективной работы по современным стандартам». Его стоимость может составить почти 5,5 миллиарда рублей, поэтому для строительства необходимы средства из федерального бюджета. 

–  Если всё получится, начнём строительство в следующем году, – написал Николай Любимов. 

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