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Новейшая вакцина от гриппа, производимая под Рязанью, поступила на российский рынок

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех заключил с Минздравом России первый контракт на поставку новейшей российской четырехвалентной вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри». По условиям контракта в 2019 году в регионы поступит более 2,7 млн доз. Об этом сообщается на сайте компании. 

Холдинг приступил к поставкам 1 ноября 2019 года. Планируется, что первыми будут привиты граждане, входящие в «группы риска»: лица с хроническими заболеваниями и представители профессий, контактирующие с большим количеством людей – работники социальной сферы, транспорта и здравоохранения. Контракт заключен в рамках реализации плана Минздрава России и Роспотребнадзора по поэтапному переходу на вакцинацию населения четырехвалентной вакциной в период до 2023 года. 

«Наш новейший препарат включает четыре актуальных штамма вирусов гриппа вместо трех и соответствует всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Это, без преувеличения, инновационный препарат мирового уровня, который производится по технологии полного цикла на нашем предприятии в Рязанской области. Всего же для эпидемического сезона гриппа и ОРВИ в 2019-2020 годах мы поставим почти 63 млн доз вакцин, что позволит охватить не менее 40% населения страны. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году вакцинация позволила снизить заболеваемость гриппом на 24,5%, а ОРВИ – на 5% по сравнению с 2017 годом», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

Вакцина «Ультрикс Квадри» производится на научно-производственном комплексе «ФОРТ» в Рязанской области (входит в «Нацимбио» Госкорпорации Ростех и Marathon Group). Ее разработка началась в 2017 году, тогда же ВОЗ рекомендовала квадривалентные вакцины к применению во всем мире. Четырехвалентные вакцины содержат дополнительный штамм вируса гриппа B, они более эффективны, так как позволяют исключить возможные риски, связанные с появлением и циркуляцией Викторианской и Ямагатской линий вирусов гриппа группы В. В настоящее время около 70% вакцин, применяемых в США, являются четырехвалентными, в Японии их доля достигает 100%.

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