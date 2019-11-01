В Рязани вновь выявили загрязнение воздуха опасным веществом



Пост наблюдения на улице Октябрьская в микрорайоне Приокский выявил загрязнение воздуха диоксидом азота. Об этом сообщает сайт Рязгидромета.

Содержание опасного вещества в воздухе превышено в 1,3 раза.

Вещество характеризуется высокой токсичностью. Воздействует в основном на органы дыхательной системы. В зависимости от концентраций наблюдаются различные последствия — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отёка легких. Может приводить к изменениям состава крови, в частности, способствует уменьшению содержания гемоглобина. — Основные источники, влияющие на выброс диоксида азота в атмосферу: автотранспортные средства; теплоэлектростанции; промышленные предприятия, в частности, нефтепромышленной и металлургической отрасли, а также заводы, производящие азотную кислоту и различные удобрения; сжигание твёрдых отходов (в частности, на мусоросжигательных заводах).