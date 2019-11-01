Делегация Рязанской области приняла участие в итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество»

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области информирует о том, что рязанская делегация приняла участие в итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество», который проходит 31 октября и 1 ноября в Москве.



Итоговое «Сообщество» завершает годовую кампанию Общественной палаты Российской Федерации, в рамках которой аналогичные мероприятия состоялись в большинстве федеральных округов. В нем участвовали представители министерства по делам территорий и информационной политике региона и Общественной палаты Рязанской области, общественных организаций.



Представители рязанской делегации приняли участие в пленарном заседании, которую провел советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.



Далее работа была продолжена по тематическим блокам, среди которых «Экология», «Пространственное развитие», «Патриотическое воспитание», «Доступное жилье и комфортная среда для жизни», «От контроля к участию», «Демография», «Здоровый образ жизни», «Социальная поддержка населения», «Развитие сельских территорий», «Общественность в сети интернет» и другие.



Представители региона участвовали в работе секций «Роль общественных организаций в формировании и реализации социальной политики России», «Демографические вызовы Десятилетия детства: как повысить рождаемость и вернуть естественный прирост населения», «Увековечение памяти: законодательные инициативы и лучшие практики», «Общественная консолидация и общероссийское единство», а также презентации и обсуждении специального доклада Общественной палаты РФ «Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере».

