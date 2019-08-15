Николай Любимов встретился с мэром города Исфахана

В четверг, 15 августа, в рамках II Международного форума древних городов Рязанскую область посетил мэр города Исфахана Республики Иран Годратолла Норузи. Он встретился с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым.

Губернатор Рязанской области поблагодарил мэра Годратолла Норузи за решение принять участие в Форуме древних городов.

– Я надеюсь, мы с вами можем наладить туристические связи, взаимодействие в экономике и агропромышленном секторе. Кроме того, в наших городах расположены медицинские вузы, которые могли бы строить партнерские отношения в сфере науки и образования, – отметил Николай Любимов.

Годратолла Норузи отметил, что он очень заинтересован в сотрудничестве с Рязанской областью, особенно в части культуры и туризма. Он пригласил рязанскую делегацию в Исфахан и обещал организовать культурную неделю Рязанской области в своём городе.

– В рамках мероприятия мы сможем установить отношения и в других направлениях. Уверен, что между Рязанской областью и Исфаханом есть очень большой потенциал для сотрудничества, – отметил Годратолла Норузи .

Николай Любимов отметил, что это станет хорошим началом развития взаимовыгодного сотрудничества.