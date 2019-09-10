Николай Любимов прокомментировал назначение Елены Сорокиной

Во вторник, 10 сентября, депутаты Рязанской городской Думы назначили главой администрации Рязани Елену Сорокину, которая до этого исполняла обязанности главы.



Комментарий по поводу назначения у себя на странице в социальной сети разместил губернатор Рязанской области Николай Любимов.



Глава региона написал, что некоторые сравнивают стиль работы Сорокиной с Надеждой Чумаковой, но, по его мнению, это не главное. Главное – результат, который будут оценивать жители Рязани.

