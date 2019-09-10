На главную Рязань Власть Николай Любимов прокомментировал назначение Елены Сорокиной
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Николай Любимов прокомментировал назначение Елены Сорокиной

Во вторник, 10 сентября, депутаты Рязанской городской Думы назначили главой администрации Рязани Елену Сорокину, которая до этого исполняла обязанности главы. 

Комментарий по поводу назначения у себя на странице в социальной сети разместил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Глава региона написал, что некоторые сравнивают стиль работы Сорокиной с Надеждой Чумаковой, но, по его мнению, это не главное. Главное – результат, который будут оценивать жители Рязани.

– Елена Борисовна, желаю удачи! –- написал Николай Любимов. 

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