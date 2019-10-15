Николай Любимов призвал рязанцев активно участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Губернатор Николай Любимов призвал жителей Рязанской области принять активное участие в конкурсе «Лидеры России».

Это главный кадровый конкурс страны для руководителей нового поколения. Он является флагманским проектом АНО «Россия – страна возможностей», наблюдательный совет которой возглавляет Президент В.В. Путин. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Любимов отметил, что конкурс «Лидеры России» – реальный шанс для активных, талантливых и целеустремленных людей, которых много в Рязанской области, реализовать себя и проявить лучшие лидерские качества.

«Многие из тех, кто ранее прошел этот конкурс, приглашены на работу в органы государственной власти, местного самоуправления. Сейчас стартовал новый сезон «Лидеров России». Я надеюсь, что многие рязанцы примут в нем активное участие,– сказал губернатор.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. В новом сезоне появится ряд нововведений. В частности, помимо общего набора конкурсантов, предусмотрены отдельные специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Это позволит отобрать успешных лидеров для этих сфер.

Победители и финалисты конкурса получат образовательный грант в размере 1 млн. рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 27 октября. Подробная информация на его официальном сайте.