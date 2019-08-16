Николай Любимов принял участие в фото-акции «Театр и дети»

В пятницу, 16 августа, в рамках II Форума древних городов прошло торжественное открытие форума «Образование без границ».

В фойе Музыкального театра была организована фотовыставка в рамках акции «Театр и дети». Главная цель акции – показать неразрывную связь образования и театральной деятельности, начиная с самого раннего возраста.

Идея проведения акции принадлежит региональному министерству образования и молодежной политики и профессиональному клубу воспитателей Рязанской области «Дошкольная Лига».

В фото-акции принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона прикрепил на стенд фотографию, сделанную во время своего общения с активистами Российского движения школьников (РДШ).