Новый вопрос викторины «155 финансовых историй»

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. На этой неделе речь пойдет о государственных облигациях.

История 70. Экономические рельсы. Как облигации способствовали железнодорожному строительству?

Россия, середина XIX века. На средства частного капитала была построена и успешно функционировала Царскосельская железная дорога, а вот работы по прокладке Варшавско-Венской пришлось уже заканчивать за счет казны. Государственный бюджет шел и на Николаевский путь от Москвы до Санкт-Петербурга. Стало понятно: необходимо развивать сеть железных дорог, но дело весьма затратное.

Локомотивом развития путевого сообщения должен был стать частный капитал. Государство ввело систему железнодорожных гарантий. По акциям был установлен порог в 5%, что превышало доходность других бумаг, которые можно было приобрести на Петербургской бирже. В итоге они были быстро размещены внутри Российской империи и в европейских странах. А в 1870 году Министерство финансов начало выпускать консолидированные облигации русских железных дорог на общую сумму около 120 млн рублей. Они предназначались для западных рынков.

Яркий пример того времени, которое еще прозвали «железнодорожной лихорадкой», — барон Павел фон Дервиз. Он основал «Общество Рязанско-Козловской железной дороги». Затем схема была проста: заключал с государством концессионный договор на постройку железных дорог, смета завышалась, на эту сумму выпускались ценные бумаги, гарантом которых как раз выступало государство. Оставалось найти тех, кто готов вложиться. Фон Дервиз всячески демонстрировал свою успешность: давал в рязанском имении приемы, рассказывал обеспеченным гостям, как быстро он лично сумел разбогатеть на акциях железных дорог. В итоге капитал общества рос. Затем барон выпустил 100 тысяч облигаций по 100 рублей каждая, а также 5 миллионов облигаций по 200 рублей. Облигации реализовали довольно быстро, многие – через Берлинскую и Франкфуртскую биржи. А сам Павел фон Дервиз стал одним из богатейших людей в Российской империи.

Вопрос: Считается, что за фон Дервизом закрепилось прозвище – имя одного из литературных героев, а связано оно было с его способом вести дела. Что это за герой?

— Монте-Кристо

— Дон Кихот

— Барон Мюнхгаузен

— Робин Гуд

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