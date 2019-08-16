На главную Рязань Общество Новый вопрос викторины «155 финансовых историй»
РязаньОбщество

Новый вопрос викторины «155 финансовых историй»

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. На этой неделе речь пойдет о государственных облигациях.

История 70. Экономические рельсы. Как облигации способствовали железнодорожному строительству?

Россия, середина XIX века.  На средства частного капитала была построена и успешно функционировала Царскосельская железная дорога, а вот работы по прокладке Варшавско-Венской пришлось уже заканчивать за счет казны. Государственный бюджет шел и на Николаевский путь от Москвы до Санкт-Петербурга. Стало понятно: необходимо развивать сеть железных дорог, но дело весьма затратное.

Локомотивом развития путевого сообщения должен был стать частный капитал. Государство ввело систему железнодорожных гарантий. По акциям был установлен порог в 5%, что превышало доходность других бумаг, которые можно было приобрести на Петербургской бирже. В итоге они были быстро размещены внутри Российской империи и в европейских странах. А в 1870 году Министерство финансов начало выпускать консолидированные облигации русских железных дорог на общую сумму около 120 млн рублей. Они предназначались для западных рынков.

Яркий пример того времени, которое еще прозвали «железнодорожной лихорадкой», —  барон Павел фон Дервиз. Он основал «Общество Рязанско-Козловской железной дороги». Затем схема была проста: заключал с государством концессионный договор на постройку железных дорог, смета завышалась, на эту сумму выпускались ценные бумаги, гарантом которых как раз выступало государство. Оставалось найти тех, кто готов вложиться. Фон Дервиз всячески демонстрировал свою успешность: давал в рязанском имении приемы, рассказывал обеспеченным гостям, как быстро он лично сумел разбогатеть на акциях железных дорог. В итоге капитал общества рос. Затем барон выпустил 100 тысяч облигаций по 100 рублей каждая, а также 5 миллионов облигаций по 200 рублей. Облигации реализовали довольно быстро, многие – через Берлинскую и Франкфуртскую биржи. А сам Павел фон Дервиз стал одним из богатейших людей в Российской империи.

Вопрос: Считается, что за фон Дервизом закрепилось прозвище – имя одного из литературных героев, а связано оно было с его способом вести дела. Что это за герой?

— Монте-Кристо

— Дон Кихот

— Барон Мюнхгаузен

— Робин Гуд

Ответы следует присылать на электронную почту [email protected]

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанский губернаторский симфонический оркестр готовит яркий концерт на закрытие Форума

В Рыбном пройдёт народный кулинарный фестиваль, совмещенный с рыболовным турниром

Юные рязанцы сделали театральные костюмы для карнавального шествия

Николай Любимов принял участие в фото-акции «Театр и дети»

Новый вопрос викторины «155 финансовых историй»

Несмотря на дождливую погоду, рязанцы увидят выступления уличных театров

О чём писали газеты 100 лет назад

Алексей Свиридов и Владимир Лютиков. Об опере и не только

В Рязани стартовал форум «Образование без границ»

Глава Рязани сделала селфи на воздушном шаре

ФК «Рязань» сыграл вничью с «Металлургом»

У вокзала Рязань-1 убрали платную парковку

В Захаровском районе погиб водитель «Газели», столкнувшейся с цементовозом

Почта России расширяет функционал сервиса по отправке электронных заказных писем

Рязанский уличный театр показал собственную трактовку пьесы Шекспира

Обновлённый ХК «Рязань» проиграл первые два матча Кубка «Дизеля» с общим счётом 0:10

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанские курсанты встретились с российской биатлонисткой и известной актрисой

Аналитики составили рейтинг основных событий на рынке труда Рязанской области

Елена Митина приняла участие в «Диалоге на равных»