Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём ветеринарного работника

В субботу, 31 августа, в России отмечается День ветеринарного работника. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил с профессиональным праздником работников ветеринарной службы Рязанской области и ветеранов отрасли.

«Вы выполняете очень важную и ответственную работу, от которой напрямую зависит развитие АПК, эпизоотическая обстановка в Рязанской области, обеспечение продовольственной безопасности региона, — отметил губернатор. — Благодаря высокому профессионализму специалистов успешно ведется работа по профилактике опасных заболеваний животных, принимаются эффективные меры по предотвращению их распространения. Все это позволяет успешно решать задачи по развитию сельскохозяйственного производства, сохранять здоровую обстановку на территории заповедников и других природных зон нашего региона».

Также глава региона отметил, что сегодня в регионе продолжается работа по введению электронной ветеринарной сертификации, которая позволит усилить продовольственную безопасность и предупредить попадание на рынок некачественной продукции.