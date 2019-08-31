На главную Рязань Общество Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём ветеринарного работника
РязаньОбществоОрганы властиПравительство

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём ветеринарного работника

pixabay.com

В субботу, 31 августа, в России отмечается День ветеринарного работника. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил с профессиональным праздником работников ветеринарной службы Рязанской области и ветеранов отрасли.

«Вы выполняете очень важную и ответственную работу, от которой напрямую зависит развитие АПК, эпизоотическая обстановка в Рязанской области, обеспечение продовольственной безопасности региона, — отметил губернатор. — Благодаря высокому профессионализму специалистов успешно ведется работа по профилактике опасных заболеваний животных, принимаются эффективные меры по предотвращению их распространения. Все это позволяет успешно решать задачи по развитию сельскохозяйственного производства, сохранять здоровую обстановку на территории заповедников и других природных зон нашего региона». 

Также глава региона отметил, что сегодня в регионе продолжается работа по введению электронной ветеринарной сертификации, которая позволит усилить продовольственную безопасность и предупредить попадание на рынок некачественной продукции. 

«Убежден, что в дальнейшем сотрудники отрасли будут также работать с полной самоотдачей, добросовестно выполняя все возложенные на них обязанности. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и удачи в реализации всех начинаний на благо Рязанской области!» , — заключил николай любимов.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Елена Сорокина осмотрела Железнодорожный район

В Рязанской области ограничат движение большегрузов

С добрым утром! Обзор новостей за 27 февраля