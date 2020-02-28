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Названа средняя зарплата директора филиала

Средняя зарплата директора филиала в Рязани – 143 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

Эксперты портала проанализировали зарплаты в 70 крупных городах России. Как и всегда, больше всего зарплата в Москве. Там директор филиала может рассчитывать на 210 тысяч рублей в месяц. А в Санкт-Петербурге – 193 тысячи рублей. 

В других крупных городах России ситуация следующая: Владивосток – 179 тысяч рублей, Казань – 139 тысяч, Новосибирск – 147 тысяч, Ростов-на-Дону – 151 тысяч, в Хабаровск – 172 тысячи, Иркутск – 145 тысяч, Челябинск – 143 тысячи рублей в месяц.

В городах ЦФО средние зарплаты директора филиала сравнимы с зарплатой в Рязани. Например, во Владимире – 137 тысяч, в Туле – 145 тысяч, в Липецке и Тамбове – 126 тысяч рублей в месяц.

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