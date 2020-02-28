В Арбитражном суде Рязанской области подвели итоги работы за 2019 год

В Арбитражном суде Рязанской области в пятницу, 28 февраля, состоялось заседание коллегии. На мероприятии подвели итоги работы суда за 2019 год.

На мероприятии присутствовали работники учреждения, представители органов власти и силовых структур. Перед присутствующими выступила председатель Арбитражного суда Лариса Митяева. Она отметила, что в 2019 году судом разрешено 17 310 дел. Это дела по экономическим спорам, банкротствам, а также другие заявления и ходатайства. В общей сложности количество разрешённых дел увеличилось в прошлом году на 1,5%.

Обратился к сотрудникам суда губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Показатели вашей работы говорят о том, что вы на высоком уровне выполняете поставленные перед вами задачи. Арбитражный суд Рязанской области по качеству правосудия занимает лидирующие места. Вы решаете сложнейшие экономические споры, защищаете интересы предпринимателей в сложных ситуациях, – отметил он.

В своём выступлении председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил, что, несмотря на растущую нагрузку на судей, сотрудники учреждения принимают объективные решения, участвуют в формировании эффективного правоприменительного подхода, просвещают рязанцев.

– Вами проделана большая работа для повышения правовой дисциплины и законности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Вам удалось обеспечить стабильные результаты работы по всем направлениям. Защищая интерес, предприятий и граждан вы завоевали авторитет и признание в регионе, – сказал он.

Из рук Аркадия Фомина лучшие работники Арбитражного суда получили благодарности. Также на мероприятии были вручены награды правительства Рязанской области.