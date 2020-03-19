Начался второй этап строительства обхода города Сасово

В Рязанской области начался второй этап работ по строительству обхода города Сасово. Сейчас на путепроводе через железную дорогу бетонируют швы для создания монолитной конструкции. Как только установится тёплая погода, продолжится устройство «дорожной одежды» и монтаж водосбросных и водоочистных сооружений. Последним этапом станет установка дорожных знаков и остановок, а также нанесение разметки.

Длина участка автодороги «Шацк-Касимов» в обход города Сасово составляет около 4 км. Обход включает в себя также путепровод через железную дорогу (133 метра) и мост через реку Сасовка (43 метра).

Как сообщает сайт регионального правительства, основная конструкция моста уже построена, подрядчикам осталось установить ограждения и защитные сооружения.