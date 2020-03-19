На ремонт дорог в Рязанской области в 2020 году выделено 3,9 млрд. рублей

В Рязанской области начались работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время ведётся вырубка кустарников, разбивка трассы по пикетам, установка предупреждающих знако. На участке «Чернобаево – Истье – автодорога М-5 «Урал» в Старожиловском районе начаты дорожные работы. По контракту капитальный ремонт начался в 2019 году и должен завершиться летом 2020 года.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году запланированы работы на 176 объектах, в том числе на 13 переходящих с 2019 года. Из них 102 объекта – на автодорогах регионального значения и 74 – на автодорогах местного значения. Будет организовано освещение, установлены барьерные и пешеходные ограждения, нанесена разметка износостойкими материалами, установлены дорожные световозвращатели, модернизированы пешеходные переходы, установлены элементы автоматической системы управления дорожным движением.

На эти цели на 2020 год выделено 3,9 млрд. рублей, из которых 1,34 млрд. рублей – средства федерального бюджета и 2,56 млрд. рублей – областного бюджета.

Всего в Рязанской области в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 197,4 км автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также построить и реконструировать 1,8 км автодорог местного значения.