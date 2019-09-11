На территории Рязанского кардиодиспансера создана тропа здоровья



На территории Рязанского областного кардиодиспансера создана тропа здоровья. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Тропа предназначается, прежде всего, для пациентов, перенёсших инфаркт и проходящих реабилитацию.

Коллектив кардиодиспансера проводит благоустройство своими силами за счет средств медучреждения. За каждым отделением закреплен определенный участок. Сотрудники регулярно проводят субботники. Только в 2019 году высажено свыше пятисот цветов.

Наша задача не только вылечить, но и снять стресс, нервное напряжение пациентов, которые, зачастую, и являются причиной заболевания. В этом деле благоустроенное, чистое, красивое пространство, которое окружает больных, – наш отличный помощник», – говорит главный врач Рязанского кардиодиспансера Александр Данилов.

Новой традицией становится фотографирование при выписке из стационара на фоне цветущих клумб. В перспективе на территории Рязанского кардиодиспансера планируется выделить специальные фотозоны, а также установить малые архитектурные формы на медицинскую тематику.